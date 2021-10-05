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CIES: у «Манчестер Сити» самый дорогой состав в топ-лигах Европы

CIES: у «Манчестер Сити» самый дорогой состав в топ-лигах Европы
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Международный центр спортивных исследований (CIES) на своём сайте предоставил обновлённый список клубов с самыми дорогими составами.

В исследовании были рассмотрены команды из пяти ведущих европейских чемпионатов: английской Премьер-лиги, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.

Обладателем самого дорого состава оказался «Манчестер Сити», общая стоимость футболистов которого составила € 1,28 млрд. В тройку лидеров также вошли «Манчестер Юнайтед» (более € 1,2 млрд) и «Челси» (более € 900 млн).

Топ-10 клубов с самыми дорогими составами выглядит так:

1. «Манчестер Сити» (Англия) — € 1,280 млрд
2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 1,214 млрд
3. «Челси» (Англия) – € 946 млн
4. «Барселона» (Испания) — € 896 млн
5. «Бавария» (Германия) — € 890 млн
6. «Ливерпуль» (Англия) — € 868 млн
7. «Реал» (Испания) — € 846 млн
8. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — € 808 млн
9. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – € 687 млн
10. «Атлетико» (Испания) — € 662 млн.

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