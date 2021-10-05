CIES: у «Манчестер Сити» самый дорогой состав в топ-лигах Европы

Международный центр спортивных исследований (CIES) на своём сайте предоставил обновлённый список клубов с самыми дорогими составами.
В исследовании были рассмотрены команды из пяти ведущих европейских чемпионатов: английской Премьер-лиги, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.
Обладателем самого дорого состава оказался «Манчестер Сити», общая стоимость футболистов которого составила € 1,28 млрд. В тройку лидеров также вошли «Манчестер Юнайтед» (более € 1,2 млрд) и «Челси» (более € 900 млн).
Топ-10 клубов с самыми дорогими составами выглядит так:
1. «Манчестер Сити» (Англия) — € 1,280 млрд
2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 1,214 млрд
3. «Челси» (Англия) – € 946 млн
4. «Барселона» (Испания) — € 896 млн
5. «Бавария» (Германия) — € 890 млн
6. «Ливерпуль» (Англия) — € 868 млн
7. «Реал» (Испания) — € 846 млн
8. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — € 808 млн
9. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – € 687 млн
10. «Атлетико» (Испания) — € 662 млн.
- 5 октября 2021
-
02:34
-
01:58
-
01:45
-
01:39
-
01:19
-
01:19
-
01:00
-
00:54
-
00:41
-
00:32
-
00:26
-
00:17
-
00:00
- 4 октября 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:31
-
23:26
-
23:21
-
23:07
-
22:58
-
22:35
-
22:32
-
22:32
-
22:10
-
22:08
-
21:56
-
21:51
-
21:45
-
21:33
-
21:16
-
21:13
-
21:01
-
20:51
-
20:33
-
20:26