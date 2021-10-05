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Стерлинг: люди поздравляют сборную Англии с результатом на Евро, но поздравлять не с чем

Стерлинг: люди поздравляют сборную Англии с результатом на Евро, но поздравлять не с чем
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг признался, что до сих пор испытывает разочарование из-за того, что национальная команда не смогла стать чемпионом Европы минувшим летом.

«Мы испытываем и гордость за то, чего достигли на Евро, и разочарование из-за того, что не смогли сделать последний шаг. Всё ещё встречаются люди, которые поздравляют нас. Но нас не с чем поздравлять, потому что мы не стали победителями.

Менталитет команды был сильным, мы искренне хотели вернуться домой с этим трофеем. Финал — хороший результат, но мы хотели победить, хотели войти в историю. Думаю, эта мотивация была с нами с первого дня, когда в команду пришёл Гарет Саутгейт», — приводит слова Стерлинга Sky Sports.

Напомним, в финале Евро-2020 сборная Англии проиграла Италии в серии пенальти (1:1, 2:3 — по пенальти).

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