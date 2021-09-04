Саутгейт: Стерлинг не получает того признания, которого он заслуживает

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о нападающем национальной команды Рахиме Стерлинге.



«У меня с ним очень хорошие отношения. Он знает, что мы думаем о нём, ему очень комфортно в нашей среде. Существует невероятная конкуренция за место в основе, как в «Манчестер Сити», так и в сборной Англии, но для нас он неизменно был игроком, который добивался результатов в матчах, и мы полностью в него верили.



Я действительно думаю, что он не получает в клубе того признания, которого заслуживает. Он часто оказывается под прицелом, ему как будто постоянно нужно что-то доказывать. Давайте надеяться, что он будет доказывать свою состоятельность так, как в матче с Венгрией», — цитирует Саутгейта The Guardian.

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