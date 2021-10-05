Хачатурянц прибыл на заседание РПЛ. Сегодня президент лиги Прядкин может уйти в отставку

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прибыл на заседание клубов Российской Премьер-Лиги, передаёт корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, ранее Хачатурянц не стал комментировать информацию о своём возможном назначении на пост президента РПЛ.

Ранее появилась информация, что Сергей Прядкин может покинуть пост президента РПЛ в ближайшее время. Вопрос в стадии оформления решения, всё должно произойти в ближайшее время. В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов РПЛ — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов («Уфа»).