Андрей Каряка вошёл в тренерский штаб «Торпедо»
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Бывший футболист сборной России Андрей Каряка вошёл в тренерский штаб «Торпедо», сообщается на официальном сайте московского клуба. Срок действия контракта не сообщается.
Во время игровой карьеры в России Андрей Каряка выступал за «Крылья Советов», «Сатурн», московское «Динамо» и нижегородскую «Волгу». С 2005 по 2007 год играл в чемпионате Португалии за «Бенфику». В составе сборной России Каряка сыграл 27 матчей и забил шесть мячей. С 2015 по 2018 год Андрей Каряка был старшим тренером в «Амкаре», а в марте текущего года вошёл в тренерский штаб футбольного клуба «Родина».
Московское «Торпедо» в 15 матчах набрало 30 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022.
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