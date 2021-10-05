Глушаков: мне свистят многие болельщики? Свистят — значит любят

Полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о свисте болельщиков в свой адрес.

«Никаких переговоров о том, чтобы мне вернули восьмой номер в сборной, не было. С Бариновым хорошие отношения. Он понимает, что у меня побольше матчей за сборную, что это правильное решение. Он шестой, я восьмой. Он в «Локо» под ним играет.



В 2016 на Евро играли со Словакией, Словении много решающих матчей проигрывали. Каждый матч надо выигрывать, это честь страны. На кону чемпионат мира. Очками нельзя разбрасываться.



Мне свистят многие болельщики? Свистят — значит любят. Значит, я им небезразличен.



Карпин не говорил, на какой позиции меня видит. Где поставят, там и сыграю. Я футболист, меня вызвали. Я готов играть.

Можно бегать и вокруг поля, и за полем: важно, как именно. Бегать надо правильно, понимать куда, зачем и с какой скоростью. Бегать у Карпина надо правильно, нужно больше спринтов и работы на выносливость", — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.