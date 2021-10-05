В «Спартаке» рассказали, когда ждут возвращения Ларссона, Зобнина, Рассказова и остальных

В московском «Спартаке» рассказали о скором возвращении в команду Джордана Ларссона, Романа Зобнина, Николая Рассказова, Ильи Кутепова и Йоррита Хендрикса.

«О возвращении в общую группу Мелкадзе и Маслова говорить рано. Но мы ждём, что в строй в начале следующей недели вернутся Ларссон, Хендрикс, Зобнин, Кутепов и Рассказов», — сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Максимом Пахомовым.

Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.

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