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33-летний Шахин стал новым главным тренером «Антальяспора»

33-летний Шахин стал новым главным тренером «Антальяспора»
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Действующий футболист Нури Шахин официально стал новым главным тренером турецкого клуба «Антальяспор».
Такое решение было принято после отставки Эрсуна Янала, при котором клуб одержал всего две победы в турецкой Суперлиге и в настоящее время находится на 14-м месте.

33-летний Шахин выступает за «Антальяспор» с 2020 года. Ранее он играл за «Вердер», дортмундскую «Боруссию», «Ливерпуль», «Реал» и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне чемпионата Турции хавбек провёл восемь матчей (все в основе) и не отметился результативными действиями.

Добавим, в «Антальяспоре» выступает 34-летний российский защитник Фёдор Кудряшов, который в нынешнем сезоне чемпионата Турции провёл два матча.

В 8-м туре турецкой Суперлиги «Антальяспор» дома уступил «Адана Демирспору» со счётом 1:2. Один из мячей в составе победителей забил Марио Балотелли.

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