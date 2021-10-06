33-летний Шахин стал новым главным тренером «Антальяспора»

Действующий футболист Нури Шахин официально стал новым главным тренером турецкого клуба «Антальяспор».
Такое решение было принято после отставки Эрсуна Янала, при котором клуб одержал всего две победы в турецкой Суперлиге и в настоящее время находится на 14-м месте.
33-летний Шахин выступает за «Антальяспор» с 2020 года. Ранее он играл за «Вердер», дортмундскую «Боруссию», «Ливерпуль», «Реал» и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне чемпионата Турции хавбек провёл восемь матчей (все в основе) и не отметился результативными действиями.
Добавим, в «Антальяспоре» выступает 34-летний российский защитник Фёдор Кудряшов, который в нынешнем сезоне чемпионата Турции провёл два матча.
В 8-м туре турецкой Суперлиги «Антальяспор» дома уступил «Адана Демирспору» со счётом 1:2. Один из мячей в составе победителей забил Марио Балотелли.
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