Гари Линекер сравнил уровень английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер сравнил нынешний уровень английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.
«Думаю, АПЛ всё же сильнее. 3-4 года назад Испания была впереди Англии. Ла Лига была сильнее в те 10 лет, когда царствовали Месси и Роналду. Испанские клубы доминировали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Испанцы выигрывали почти всё, но у всех чемпионатов случаются спады. Возможно, этот спад Ла Лиги не продлится долго.
В Испании много отличных игроков. Педри, например. Это фантастический футболист! Я был удивлён его стабильностью в столь юном возрасте. Ансу Фати тоже невероятен. Надеюсь, их не перегрузят. Я видел таких потрясающих футболистов, как Оуэн и Роналдо, которые играли слишком много в юном возрасте, а потом постоянно травмировались. Надеюсь, с Педри так не будет», — цитирует Линекера Marca.
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 6 октября 2021
-
16:50
-
16:47
-
16:40
-
16:30
-
16:10
-
16:00
-
15:49
-
15:37
-
15:29
-
15:29
-
15:15
-
14:56
-
14:51
-
14:26
-
14:25
-
14:22
-
13:54
-
13:46
-
13:23
-
13:16
-
13:14
-
12:57
-
12:47
-
12:25
-
12:10
-
11:59
-
11:49
-
11:48
-
11:24
-
11:11
-
11:02
-
10:51
-
10:37
-
10:30
-
10:27