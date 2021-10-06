Гари Линекер сравнил уровень английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер сравнил нынешний уровень английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.

«Думаю, АПЛ всё же сильнее. 3-4 года назад Испания была впереди Англии. Ла Лига была сильнее в те 10 лет, когда царствовали Месси и Роналду. Испанские клубы доминировали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Испанцы выигрывали почти всё, но у всех чемпионатов случаются спады. Возможно, этот спад Ла Лиги не продлится долго.

В Испании много отличных игроков. Педри, например. Это фантастический футболист! Я был удивлён его стабильностью в столь юном возрасте. Ансу Фати тоже невероятен. Надеюсь, их не перегрузят. Я видел таких потрясающих футболистов, как Оуэн и Роналдо, которые играли слишком много в юном возрасте, а потом постоянно травмировались. Надеюсь, с Педри так не будет», — цитирует Линекера Marca.

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