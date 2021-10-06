Гари Линекер оценил точку зрения, что Лионель Месси не мог бы добиться успеха в АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал точку зрения ряда болельщиков и экспертов о том, что аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не мог бы добиться успеха в английской Премьер-лиге из-за своих физических данных.

«Это очень глупая точка зрения. Некоторые считают, что Лео не добился бы успеха в моей стране, потому что в нашей лиге требуется большая физическая подготовка. Это настолько глупо, что я отвечу простым фактом: Лео забил 27 голов в 35 матчах с командами из английской Премьер-лиги. Это историческое достижение.

Думаю, лишь два или три игрока могут превзойти такой результат, играя в АПЛ каждое воскресенье. Многие английские болельщики считают, что только АПЛ — это топ-лига, а в других чемпионатах добиваться успеха легче», — приводит слова Линекера Marca.

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