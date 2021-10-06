Гари Линекер оценил точку зрения, что Лионель Месси не мог бы добиться успеха в АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал точку зрения ряда болельщиков и экспертов о том, что аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не мог бы добиться успеха в английской Премьер-лиге из-за своих физических данных.
«Это очень глупая точка зрения. Некоторые считают, что Лео не добился бы успеха в моей стране, потому что в нашей лиге требуется большая физическая подготовка. Это настолько глупо, что я отвечу простым фактом: Лео забил 27 голов в 35 матчах с командами из английской Премьер-лиги. Это историческое достижение.
Думаю, лишь два или три игрока могут превзойти такой результат, играя в АПЛ каждое воскресенье. Многие английские болельщики считают, что только АПЛ — это топ-лига, а в других чемпионатах добиваться успеха легче», — приводит слова Линекера Marca.
Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 6 октября 2021
-
11:02
-
10:51
-
10:37
-
10:30
-
10:27
-
10:08
-
10:04
-
09:54
-
09:38
-
09:23
-
09:21
-
09:15
-
09:13
-
09:04
-
08:28
-
08:07
-
07:45
-
07:07
-
06:52
-
06:33
-
04:52
-
04:03
-
03:18
-
02:41
-
02:21
-
02:03
-
01:42
-
00:51
-
00:34
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:09
- 5 октября 2021
-
23:58
-
23:43