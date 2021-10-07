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«Ланс» и «Лилль» наказаны за массовые беспорядки с участием болельщиков

«Ланс» и «Лилль» наказаны за массовые беспорядки с участием болельщиков
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Дисциплинарный футбольный комитет Франции рассмотрел инциденты, произошедшие во время матча 6-го тура чемпионата Франции. Клубы получили наказание за беспорядки с участием фанатов.

«Ланс» и «Лилль» наказаны условным снятием очков – с каждого по одному. Также болельщикам «Лилля» запрещено посещать выездные матчи до конца 2021 года, сообщается на сайте LFP. «Ланс» уже провёл две встречи без болельщиков в качестве меры предосторожности, и дополнительно не наказан будет. Таким образом, «Ланс» с 24 октября сможет проводить матчи с болельщиками.

Напомним, начало второго тайма встречи было отложено из-за того, что болельщики «Ланса» выбежали на поле и попытались прорваться на сектор фанатов «Лилля», чтобы вступить в конфликт с ними. В ситуацию вмешалась служба безопасности стадиона, матч был доигран.

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