«Ты хотел часы показать?» Футболист сборной Нидерландов — о фото Зинченко с Хабибом
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Футболист сборной Нидерландов Йетро Виллемс, выступающий за немецкий «Гройтер Фюрт», отреагировал на фото полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
«Ты хотел часы показать? Или что-то другое?» — обратился Виллемс к Зинченко в «Инстаграме».
Нурмагомедов в компании Зинченко посетил матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2). Александр сыграл в двух матчах АПЛ нынешнего сезона.
Виллемс провёл 22 матча за сборную Нидерландов. На клубном уровне он ранее выступал за ПСВ, «Айнтрахт» и «Ньюкасл Юнайтед».
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Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
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