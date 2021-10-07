«Ты хотел часы показать?» Футболист сборной Нидерландов — о фото Зинченко с Хабибом

Футболист сборной Нидерландов Йетро Виллемс, выступающий за немецкий «Гройтер Фюрт», отреагировал на фото полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Ты хотел часы показать? Или что-то другое?» — обратился Виллемс к Зинченко в «Инстаграме».

Нурмагомедов в компании Зинченко посетил матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2). Александр сыграл в двух матчах АПЛ нынешнего сезона.

Виллемс провёл 22 матча за сборную Нидерландов. На клубном уровне он ранее выступал за ПСВ, «Айнтрахт» и «Ньюкасл Юнайтед».

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