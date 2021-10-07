Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Суарес рассказал об общении с Антуаном Гризманном

Луис Суарес рассказал об общении с Антуаном Гризманном
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» уругваец Луис Суарес рассказал об отношениях с Антуаном Гризманном.

«Я не ожидал возвращения Гризманна в «Атлетико», но у меня были подозрения на этот счёт. Перед игрой с «Вильярреалом» мы с партнёрами говорили об этом, и все игроки думали, что клуб попытается вернуть француза. В Барселоне мы вместе ели жаркое, у нас очень хорошие отношения. Всё было как у людей», — приводит слова Суареса Marca.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. В минувшем сезоне футболист стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико».

Новость по теме
Луис Суарес: Куман сообщил о моём уходе за 40 секунд. С легендами так не прощаются
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021