Луис Суарес рассказал об общении с Антуаном Гризманном

Нападающий мадридского «Атлетико» уругваец Луис Суарес рассказал об отношениях с Антуаном Гризманном.

«Я не ожидал возвращения Гризманна в «Атлетико», но у меня были подозрения на этот счёт. Перед игрой с «Вильярреалом» мы с партнёрами говорили об этом, и все игроки думали, что клуб попытается вернуть француза. В Барселоне мы вместе ели жаркое, у нас очень хорошие отношения. Всё было как у людей», — приводит слова Суареса Marca.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. В минувшем сезоне футболист стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико».