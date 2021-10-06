Луис Суарес: Куман сообщил о моём уходе за 40 секунд. С легендами так не прощаются

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал об уходе из «Барселоны».
«Куман сообщил о моём уходе за 40 секунд. С легендами так не прощаются. Ему не хватило силы воли для того, чтобы чётко сказать, кому я не нужен – лично ему или клубу. Тогда было очень тяжело уходить после всего, что я сделал для клуба. Месси тогда сообщил мне, что хочет уйти, а я в тот год переехал в Мадрид. Для наших семей это было ужасное время», – приводит слова Суареса Marca.
Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. В минувшем сезоне футболист стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико».
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