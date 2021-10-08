Роберто Мартинес назвал возможную причину поражения Бельгии от Франции в матче Лиги наций

48-летний испанский специалист Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии, считает, что, возможно, излишние мысли о выходе в финал Лиги наций УЕФА привели его подопечных к поражению в матче с Францией (2:3), в которой они вели со счётом 2:0.
«Первая половина у нас действительно выдалась экстраординарной. Мы так уверенно и легко играли. А во втором тайме были чрезмерно эмоциональны. Быть может, слишком много думали о выходе в финал. Того, что должны были сделать, мы не выполнили. Позволили сборной Франции отыграться, и у неё хватило сил забить последний гол», — цитирует Роберто Мартинеса пресс-служба УЕФА на официальном сайте со ссылкой на L’Equipe.
Напомним, в среду, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.
- 8 октября 2021
-
02:34
-
02:16
-
01:56
-
01:46
-
01:36
-
01:16
-
00:59
-
00:43
-
00:38
-
00:23
-
00:14
-
00:13
- 7 октября 2021
-
23:40
-
23:39
-
23:24
-
23:11
-
23:06
-
22:56
-
22:40
-
22:27
-
22:24
-
22:03
-
21:58
-
21:47
-
21:24
-
21:14
-
20:46
-
20:38
-
20:26
-
20:25
-
20:13
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:34