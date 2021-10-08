Роберто Мартинес назвал возможную причину поражения Бельгии от Франции в матче Лиги наций

48-летний испанский специалист Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии, считает, что, возможно, излишние мысли о выходе в финал Лиги наций УЕФА привели его подопечных к поражению в матче с Францией (2:3), в которой они вели со счётом 2:0.

«Первая половина у нас действительно выдалась экстраординарной. Мы так уверенно и легко играли. А во втором тайме были чрезмерно эмоциональны. Быть может, слишком много думали о выходе в финал. Того, что должны были сделать, мы не выполнили. Позволили сборной Франции отыграться, и у неё хватило сил забить последний гол», — цитирует Роберто Мартинеса пресс-служба УЕФА на официальном сайте со ссылкой на L’Equipe.

Напомним, в среду, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.