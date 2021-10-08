Алан Ширер эмоционально отреагировал на покупку «Ньюкасла» саудовским фондом

51-летний легендарный нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Алан Ширер отреагировал в социальных сетях на новость о приобретении «сорок» фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).
«Даааа. Мы можем осмелиться снова надеяться», — гласит пост Ширера в «Твиттере».
PIF приобрел около 80% акций «Ньюкасла». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.
В турнирной таблице текущего сезона английской Премьер-лиги «Ньюкасл» располагается на предпоследнем, 19-м, месте, набрав три очка в семи встречах.
В воскресенье, 17 октября, «Ньюкаслу» предстоит домашний матч 8-го тура чемпионата Англии с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».
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