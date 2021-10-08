Р. Билялетдинов: место в воротах сборной России в матче со Словакией доверил бы Дюпину

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022, в котором сборная России сыграет с национальной командой Словакии.
«Сборной России по силам обыграть словаков — почему бы и нет? Не сомневаюсь в самоотдаче ребят, эмоции будут на уровне. Футбольная удача — дама капризная, но может и улыбнуться нашей сборной. Да, сейчас у нас отсутствуют опытные наигранные связи, в сборной появляются новые лица, поэтому есть надежда, что что-то возродится. Потом скажем, что матч Россия-Словакия помог рождению какой-то связки на долгие годы вперёд. Свято место пусто не бывает: в любом случае будут выстраиваться какие-то более чёткие линии, наигрываться комбинации.
Место в воротах на матч со Словакией я бы доверил Дюпину. Тем более, что игра будет проходить в Казани, в родных для него стенах! Юра уже давно стучится в двери, сейчас именно тот момент, когда его стоит поставить: подходящий город, дома и стены помогают. Я за Дюпина обеими руками, он заслужил шанс, но дальше решать тренерскому штабу», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, сегодня, 8 октября, состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
- 8 октября 2021
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