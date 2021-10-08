Жозе Моуринью: любовь к «Роме» в Риме — это внутренняя страсть, которая бывает в крови

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о целях, которые стоят перед клубом. По словам португальца, римляне должны выигрывать трофеи, учитывая богатую историю и амбиции.
«Любовь к «Роме» распространяется дальше трофеев. Когда я завершу карьеру, подумаю о том, сколько завоевал трофеев. Но сейчас я думаю лишь о следующем матче. Сейчас я чувствую себя тренером в гораздо большей степени, чем 10 или 20 лет назад.
Я бы подарил клубу титулы, ведь для «Ромы» они очень важны, они — как топливо для фанатов. Я сразу осознал, какая любовь к «Роме» есть в городе. Это — внутренняя страсть, которая бывает в крови.
Сейчас команде не хватает громких побед. Мы создаём проект, который сможет добиться самых высоких целей. Будет здорово, если трофеи появятся при мне», — цитирует Моуринью Football Italia со ссылкой на Esquire.
- 8 октября 2021
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