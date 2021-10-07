«Хочешь наслаждаться солнцем?» Тэмми Абрахам рассказал о звонке Жозе Моуринью

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал, как главный тренер Жозе Моуринью убедил его перейти в итальянский клуб. Ранее нападающий защищал цвета лондонского «Челси».
«Я взял трубку и услышал, как Моуринью говорит: «Ты хочешь наслаждаться солнцем или остаться под дождём?» Я засмеялся. В начале нашей беседя я не так много размышлял о переходе. Я хотел остаться в Премьер-лиге. Здесь мой дом, я хотел и дальше жить в Лондоне, в Англии. Но мне нужно было раскрыть крылья и сделать выбор. Я выбрал Италию.
Моуринью говорил, что болельщики жаждут увидеть, как я вдохну новую жизнь в игру «Ромы». Я знал, что все взгляды с самого начала будут обращены на меня. Мне нужно было произвести хорошее первое впечатление. У меня это получилось.
Кажется, «Челси» сделал заявление. Клуб заявил, что я сыграл огромную роль в их победе в Лиге чемпионов. Это очень много значило для меня. Сезоном ранее я своими голами действительно помог им попасть в Лигу чемпионов. Заявление клуба воодушевило меня. Я буду вечно благодарен «Челси». Простым вариантом для меня было остаться в клубе. Но я понял, что хочу что-то доказать самому себе. Мне нужно было играть. Я принял решение, и оно оказалось правильным», — цитирует Абрахама The Telegraph.
В нынешнем розыгрыше Серии A Абрахам провёл 7 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Видеообзор матча «Челси» — «Саутгемптон»
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 7 октября 2021
-
14:28
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:38
-
13:11
-
13:07
-
13:07
-
13:01
-
12:32
-
12:30
-
12:29
-
12:28
-
11:59
-
11:55
-
11:54
-
11:34
-
11:32
-
11:24
-
11:16
-
11:02
-
10:50
-
10:36
-
10:29
-
10:26
-
10:17
-
09:48
-
09:46
-
09:35
-
09:29
-
09:24
-
08:39
-
08:27
-
08:26
-
08:02