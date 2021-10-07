«Хочешь наслаждаться солнцем?» Тэмми Абрахам рассказал о звонке Жозе Моуринью

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал, как главный тренер Жозе Моуринью убедил его перейти в итальянский клуб. Ранее нападающий защищал цвета лондонского «Челси».

«Я взял трубку и услышал, как Моуринью говорит: «Ты хочешь наслаждаться солнцем или остаться под дождём?» Я засмеялся. В начале нашей беседя я не так много размышлял о переходе. Я хотел остаться в Премьер-лиге. Здесь мой дом, я хотел и дальше жить в Лондоне, в Англии. Но мне нужно было раскрыть крылья и сделать выбор. Я выбрал Италию.

Моуринью говорил, что болельщики жаждут увидеть, как я вдохну новую жизнь в игру «Ромы». Я знал, что все взгляды с самого начала будут обращены на меня. Мне нужно было произвести хорошее первое впечатление. У меня это получилось.

Кажется, «Челси» сделал заявление. Клуб заявил, что я сыграл огромную роль в их победе в Лиге чемпионов. Это очень много значило для меня. Сезоном ранее я своими голами действительно помог им попасть в Лигу чемпионов. Заявление клуба воодушевило меня. Я буду вечно благодарен «Челси». Простым вариантом для меня было остаться в клубе. Но я понял, что хочу что-то доказать самому себе. Мне нужно было играть. Я принял решение, и оно оказалось правильным», — цитирует Абрахама The Telegraph.

В нынешнем розыгрыше Серии A Абрахам провёл 7 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Видеообзор матча «Челси» — «Саутгемптон»

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