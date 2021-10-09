Кудряшов: Словакия не дала нам сыграть так, как планировали

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии. Встреча закончилась победой россиян со счётом 1:0.

«Сегодня нам не удалось показать тот футбол, который хотел увидеть тренерский штаб. В этом причина того, что не получилось то, чего все ожидали. Главное, что заработали три очка, продолжаем бороться за первое место с Хорватией.

Соперник не дал нам сыграть так, как планировали. Тренерский штаб подскажет, что конкретно у нас не получилось, чтобы в будущем против подобных соперников мы таких ошибок не допускали, а играли в свою игру», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 7-го тура сборные России и Хорватии, лидирующие в группе, ещё сильнее оторвались от преследователей.

1-е место в турнирной таблице сохраняет сборная Хорватии, разгромившая в гостях Кипр со счётом 3:0. Хорваты набрали 16 очков.

Столько же очков у сборной России, обыгравшей на своём поле Словакию со счётом 1:0. Но россияне уступают хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей.