Источник: интерес «МЮ» к Брозовичу — слух, «Интер» хочет продлить контракт с игроком

Миланский «Интер» работает над продлением контракта со своим футболистом Марсело Брозовичем. Нынешнее соглашение с хорватским игроком рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед», однако английский клуб не делал футболисту никаких предложений. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта выразил уверенность в продлении контракта с футболистом. Встреча сторон запланирована на следующей неделе.

Брозович защищает цвета «Интера» с 2015 года, а до этого выступал за загребское «Динамо» и другие клубы на родине. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач, а также получил восемь жёлтых карточек.