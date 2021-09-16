Брозович: «Интер» мог побеждать «Реал» со счётом 3:0. Не вижу никакой разницы между нами
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28-летний хорватский хавбек миланского «Интера» Марсело Брозович прокомментировал результат домашней встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом», в которой «нерадзурри» потерпели поражение со счётом 0:1, пропустив на 89-й минуте.
«Интер» был превосходен в первом тайме. Мы могли выигрывать со счётом 3:0. Не вижу никакой разницы между «Интером» и «Реалом», но если ты не реализовываешь свои моменты, то в конце концов, проиграешь», — приводит Football Italia слова Брозовича после матча.
В следующем туре «Интер» проведёт выездной матч с донецким «Шахтёром», а «Реал» примет тираспольский «Шериф», который сенсационно одолел «горняков» со счётом 2:0. Матчи пройдут во вторник, 28 сентября.
Новость по теме«Реал» на 89-й минуте вырвал победу у «Интера»
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