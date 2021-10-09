Стал известен срок нового контракта де Пены с киевским «Динамо»
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Новый контракт полузащитника киевского «Динамо» Карлоса де Пены рассчитан до 31 декабря 2022 года, сообщает Meta-ratings.com.ua. Ранее сам футболист заявлял, что не хотел бы распространяться о сроке нового контракта.
29-летний де Пена перешёл в «Динамо» в апреле 2019 года на правах свободного агента, предыдущим его клубом был «Насьональ» из Монтевидео. Ранее футболист поиграл также за «Мидлсбро» и «Овьедо». В 11 матчах нынешнего сезона де Пена отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Всего на его счету 19 голов и 18 ассистов в 90 играх за «Динамо».
Киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Киевляне в 10 матчах набрали 26 очков. Второе место занимает донецкий «Шахтёр», который набрал 23 очка.
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