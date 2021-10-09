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«Алания» одержала третью победу подряд, обыграв «Оренбург»

«Алания» одержала третью победу подряд, обыграв «Оренбург»
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В Грозном на стадионе имени Султана Билимханова завершился центральный матч 16-го тура ФНЛ. «Алания» принимала «Оренбург».

Встреча команд лидирующей группы получилась напряжённой и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В первом тайме хозяева владели преимуществом и упустили несколько хороших моментов. После перерыва уже «Оренбург» был ближе к голу, но на 77-й минуте пропустил. После навеса с фланга Николай Гиоргобиани с близкого расстояния точно пробил головой.

Владикавказцы одержали третью победу подряд. Примечательно, что «Алания» забила во всех 16 матчах нынешнего сезона в ФНЛ. Владикавказцы набрали 32 очка и поднялись на 2-е место в турнирной таблице. 1-е место занимает «Оренбург», набравший 34 очка.

В следующем туре «Алания» в гостях сыграет с «Акроном», а «Оренбург» будет принимать «Текстильщик».

ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
09 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Гиоргобиани – 77'
Комментарии
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