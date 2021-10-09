Де Дзерби — о переходе в «Шахтёр»: иногда задаюсь вопросом, кто заставил меня это сделать

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, возглавляющий донецкий «Шахтёр», высказался о своём переходе в украинскую команду.



«Мне нужно было получить этот опыт. Я знал, что не смог бы дать большего «Сассуоло». Я искал новую команду с раздевалкой, где бы говорили на нескольких языках, Лигой чемпионов, восемью матчами, которые нужно было сыграть за 25 дней. Было нелегко покинуть «Сассуоло», потому что я любил всех в команде, но я хотел испытать на себе серьёзные трудности.

Я на самом деле это делаю: бывают моменты, когда я задаюсь вопросом, кто заставил меня это сделать. Но когда останавливаюсь и думаю об этом, то говорю себе, что это было то, что я искал», — цитирует Де Дзерби Calciomercato.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины киевское «Динамо», имеющее в своём активе 26 очков в 10 матчах. Донецкий «Шахтёр» (23) занимает второе место.