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Фёдор Смолов оценил мем со своим фингалом

Фёдор Смолов оценил мем со своим фингалом
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Нападающий сборной России Фёдор Смолов оценил мем со своим фингалом, который форвард получил в результате столкновения с партнёром по национальной команде Далером Кузяевым.

В «твиттере» сборной России по футболу разместили фотографии игроков перед вылетом в Марибор, где команда встретится со Словенией в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022. На одной из них присутствует Фёдор Смолов, показывающий товарищам по команде мем, на котором изображён кадр из шоу «Наша Russia», где Михаил Галустян играет роль агрессивного тренера, избивающего футболистов своей команды в раздевалке. Вместе с этим в меме присутствует фотография самого Фёдора с синяком под глазом.

Фото: «твиттер» сборной России по футболу

Матч восьмого тура отбора ЧМ-2022 Словения — Россия состоится 11 октября. Начало встречи — в 21:45 мск.

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