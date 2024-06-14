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Евгений Латышонок прокомментировал свой трансфер в «Зенит»

Евгений Латышонок прокомментировал свой трансфер в «Зенит»
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Голкипер Евгений Латышонок прокомментировал своей переход в санкт-петербургский «Зенит» из калининградской «Балтики».

«Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно. Насколько тяжело давалось решение о переходе? Действительно тяжело. В «Балтике» я провёл пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжёлым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры», — приводит слова Латышонка пресс-служба клуба на официальном сайте.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

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