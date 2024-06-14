Канищев: у «Зенита» не было проблем с вратарями, но переход Латышонка — без знака минус

Бывший российский футболист Анатолий Канищев отреагировал на переход голкипера Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

«Трансфер Латышонка в «Зенит» точно не со знаком минус. Он действительно неплохо играл в «Балтике», но у вратарей работа нестабильная, будет зависеть от многих факторов. Будем надеяться, что он проявит себя так же, как и в «Балтике».

В этом сезоне особых проблем с вратарями в «Зените» не было. Если команда играет плохо, то никакой вратарь особо не спасёт ситуацию. Есть поговорка: «Все вратари хорошие, пока им не бьют». Латышонок в противовес этой поговорке в «Балтике» был палочкой-выручалочкой. Посмотрим, как это будет в «Зените», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.