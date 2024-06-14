«Балтика» — о Латышонке в «Зените»: двигайся только вперёд!

Пресс-служба «Балтики» поблагодарила голкипера Евгения Латышонка за проведённые в калининградском клубе годы. Напомним, сегодня, 14 июня, санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе Латышонка.

«Сегодня мы искренне благодарим Женю за эти невероятные 5 лет. Мы желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры. Двигайся только вперёд!» — сказано в сообщении пресс-службы калининградской команды в телеграм-канале.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.