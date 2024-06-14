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Латышонок: «Зенит» — команда совершенно другого уровня во всех аспектах

Латышонок: «Зенит» — команда совершенно другого уровня во всех аспектах
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Новый голкипер «Зенита» Евгений Латышонок, ранее выступавший за калининградскую «Балтику», рассказал, чем ему запомнились матчи с сине-бело-голубыми в минувшем сезоне.

«Прежде всего это группа атаки «Зенита» — очень качественные игроки, играть против них было очень тяжело. Даже когда мы смотрели нарезки моментов, я уже понимал, что будет очень сложно, и в итоге так и получалось. Видно, что «Зенит» — команда совершенно другого уровня во всех аспектах», — приводит слова Латышонка пресс-служба клуба на официальном сайте.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

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