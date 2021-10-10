Глава Башкирии: мы принципиально договорились с инвестором для «Уфы»
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Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что переговоры с новым инвестором для «Уфы» близки к завершению.
«Осталось просто решить лишь организационные вопросы. Мы принципиально договорились с инвестором, идут некоторые корпоративные процедуры. Всё будет хорошо», — цитирует Хабирова ТАСС.
В августе сообщалось, что новым официальным спонсором футбольного клуба «Уфа» станет компания «Газпром нефтехим Салават». «Газпром нефтехим Салават» — нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки, расположенных в Республике Башкортостан. ПАО «Газпром» — официальный партнёр футбольного клуба «Зенит».
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