Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Башкирии: мы принципиально договорились с инвестором для «Уфы»

Глава Башкирии: мы принципиально договорились с инвестором для «Уфы»
Комментарии

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что переговоры с новым инвестором для «Уфы» близки к завершению.

«Осталось просто решить лишь организационные вопросы. Мы принципиально договорились с инвестором, идут некоторые корпоративные процедуры. Всё будет хорошо», — цитирует Хабирова ТАСС.

В августе сообщалось, что новым официальным спонсором футбольного клуба «Уфа» станет компания «Газпром нефтехим Салават». «Газпром нефтехим Салават» — нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки, расположенных в Республике Башкортостан. ПАО «Газпром» — официальный партнёр футбольного клуба «Зенит».

Главные события РПЛ — в нашем телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Источник: новым спонсором «Уфы» станет «Газпром нефтехим Салават»
Поделиться
Теги Футбол РПЛ ФК Уфа •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: ТАСС

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021