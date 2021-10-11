Голы Месси, Де Пауля и Мартинеса принесли Аргентине победу над Уругваем в отборе к ЧМ-2022

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» состоялась перенесённая встреча 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Уругвая. Матч завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте встречи звёздным аргентинским форвардом Лионелем Месси, для которого этот забитый мяч стал юбилейным – 80-м в футболке национальной сборной. Уже спустя шесть минут Аргентина удвоила преимущество благодаря голу атакующего полузащитника Родриго Де Пауля. Точку в этой игре поставил забитый мяч Лаутаро Мартинеса на 64-й минуте встречи.

Таким образом, Аргентина, набрав 22 очка в 10 турах, сохраняет за собой вторую позицию в турнирной таблице группы. Уругвай (16) располагается на четвёртом месте. Лидер группы – Бразилия (28).