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Месси забил юбилейный 80-й мяч за сборную Аргентины в матче с Уругваем

Месси забил юбилейный 80-й мяч за сборную Аргентины в матче с Уругваем
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В эти минуты в Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» проходит перенесённая встреча 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Уругвая. После первого тайма в счёте ведут хозяева – 2:0.

На 38-й минуте счёт в матче открыл 34-летний звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси, для которого этот гол стал юбилейным – 80-м в составе национальной сборной. Для достижения этой отметки ему потребовалось 155 матчей. Отметим, что на его счету также 51 результативная передача.

За французский «Пари-Сен Жермен» Месси принял участие уже в четырёх матчах, отметившись в них одним голом. Дебютный мяч аргентинец отправил в ворота английского «Манчестер Сити» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов. В той встрече французская команда одержала победу со счётом 2:0, а этот гол был признан самым красивым в туре.

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