Сборная Чили в меньшинстве одержала победу над Парагваем в отборе к ЧМ-2022

В Сантьяго (Чили) на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо» состоялся отложенный матч 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Чили и Парагвай. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт лишь на 68-й минуте встречи – отличиться удалось форварду чилийской сборной Бену Бреретону. Уже спустя четыре минуты 33-летний Маурисио Исла, ныне выступающий за «Фламенго», укрепил преимущество хозяев, установив окончательный счёт встречи. Через две минуты после этого гола сборная Чили осталась в меньшинстве после полученного второго предупреждения Чарлесом Арангисом, однако хозяевам это не помешало довести дело до победы.
Таким образом, Чили, набрав 10 очков в 11 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице группы, а Парагвай (12) – 6-е. До 5-го места, дающего право попасть на ЧМ-2022 через стыковые матчи, чилийцы отстают на 5 очков.
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