Луис Энрике — о голе Мбаппе: мне показалось, что это явное положение вне игры

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о спорном голе французского нападающего Килиана Мбаппе в финале Лиги наций. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился победой французов со счётом 2:1.

Мбаппе забил победный гол на 81-й минуте. Гол могли отменить из-за офсайда, однако судья указал на центр поля.

«Мы соревновались против чемпионов мира. Гол Мбаппе? Мне это показалось явным положением вне игры, но я не говорю ни о чем, что я не могу контролировать. Мне плохо, потому что вижу грустные лица игроков и болельщиков», — приводит слова Энрике в «Твиттере» Radio MARCA.

В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).

Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый трофей завоевала сборная Португалии.