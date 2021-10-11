Франция и Испания подарили шикарный финал! А решил всё спорный гол?

Есть второй победитель в истории Лиги наций! Первым в 2019-м стала Португалия, а теперь, два года спустя, трофей взяла Франция, которая встретилась в финале с Испанией. Команды выдали ядерный второй тайм. Но из-за одного момента темой для обсуждения стал не только футбол.

Роли в этом матче распределились сразу. Испанцы по привычке забрали себе мяч, а французы контратаковали, но не слишком напрягались при счёте 0:0. Игре нужен был гол, и на 64-й минуте он случился — Микель Оярсабаль ускакал от Деотшанкюля Юпамекано и пульнул под дальнюю штангу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Испанцы вдоволь напраздновались, но забыли одну важную вещь: французы по-настоящему включаются, когда пропускают. Действующие чемпионы мира развели мяч с центра поля и забили в первой же атаке! И сделали это просто потрясающе. Главный герой — Карим Бензема. Нападающий получил мяч на углу штрафной площади и исполнил шедевр в дальнюю девятку — 1:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Францию уже было не остановить, но второй гол получился спорным. Килиан Мбаппе находился в офсайде, когда к нему прикатился мяч после рикошета от Эрика Гарсии. Форвард вышел один на один с Уго Льорисом и не простил — 2:1. VAR отменять гол не стал. Видимо, на решение судей повлиял тот факт, что испанский защитник пытался акцентированно сыграть в мяч, а не коснулся его случайно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Концовка получилась огненной. В добавленное время испанцы устроили навал и даже вызвали на подмогу своего вратаря Унаи Симона, но забить не удалось. Итог простой: Франция — сильнейшая сборная в мире, которую практически невозможно победить, когда она включается на сто процентов. Теперь команда Дидье Дешама ещё и победитель Лиги наций. Про провальный Евро можно окончательно забыть.

Кстати, сегодня в Лиге наций был сыгран ещё и матч за третье место. Он получился не таким весёлым, как финал, но внимания заслуживает. Италия и Бельгия, которым чуть-чуть не хватило в полуфинале, встретились в Турине. Дело закончилось победой хозяев — 2:1. Кажется, этот счёт — магический для Лиги наций.