Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сакки — об освистывании Доннаруммы в Милане: предательство приводит к ответной реакции

Сакки — об освистывании Доннаруммы в Милане: предательство приводит к ответной реакции
Комментарии

Известный итальянский тренер Арриго Сакки признался, что понимает фанатов «Милана», которые освистывали голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму во время полуфинала Лиги наций со сборной Испании (1:2). Встреча проходила в Милане, местные фанаты не простили Доннарумме переход из «Милана» в «ПСЖ».

«Я никогда никого не освистывал в своей жизни. Моя дочь обычно говорит, что я — недостаточно хороший тренер, раз никого не освистываю. Но я так не поступаю.

Но в жизни иногда возникают такие ситуации. Предательство всегда приводит к ответной реакции, не только в футболе, но и в жизни. Удивляться такому поведению фанатов не стоит», — цитирует Сакки Rai Sport.

Доннарумма покинул «Милан» по истечении контракта. Он не захотел продлевать соглашение с итальянским клубом.

Новость по теме
«Он кого-то убил? Нет». Райола — о свисте в адрес Доннаруммы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021