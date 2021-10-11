Сакки — об освистывании Доннаруммы в Милане: предательство приводит к ответной реакции

Известный итальянский тренер Арриго Сакки признался, что понимает фанатов «Милана», которые освистывали голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму во время полуфинала Лиги наций со сборной Испании (1:2). Встреча проходила в Милане, местные фанаты не простили Доннарумме переход из «Милана» в «ПСЖ».
«Я никогда никого не освистывал в своей жизни. Моя дочь обычно говорит, что я — недостаточно хороший тренер, раз никого не освистываю. Но я так не поступаю.
Но в жизни иногда возникают такие ситуации. Предательство всегда приводит к ответной реакции, не только в футболе, но и в жизни. Удивляться такому поведению фанатов не стоит», — цитирует Сакки Rai Sport.
Доннарумма покинул «Милан» по истечении контракта. Он не захотел продлевать соглашение с итальянским клубом.
- 11 октября 2021
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