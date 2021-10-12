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Сутормин: Карпин — амбициозно-требовательный

Сутормин: Карпин — амбициозно-требовательный
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

«Валерий Георгиевич — амбициозно-требовательный. Нам всем понятно, что хочет реализовать тренер: в какой футбол хочет играть. Валерий Георгиевич с помощниками делают всё возможное, чтобы нам помочь. Если всё задуманное получится, то непременно будем играть в хороший футбол», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Карпин возглавил сборную России в конце июля 2021 года. Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля.

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