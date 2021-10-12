Игрок «Ростова»: Карпин в любом случае назовёт кого-то «корягой». Это его манера общения

Полузащитник «Ростова» и молодёжной сборной России Кирилл Фольмер рассказал о периоде в команде под руководством Валерия Карпина.

«Карпин — строгий, амбициозный профессионал. Называл ли он Шомуродова кривоногим? У него такая манера общения: в любом случае кого-то назовет «корягой» или чем-то подобным. Это не в упрёк, а наоборот, в шутку. Как и любой другой тренер, может и похвалить, и напихать.

Какая диета была в «Ростове» при Карпине? Всё, что он говорит про сборную, было и в «Ростове». Не было сахара, была определённая диета. Следили за весом, жировой прослойкой. Без сладкого было тяжело в первое время, потом ко всему привыкаешь.

Думаю, и при Валерии Георгиевиче мы могли себе что-то позволить. На базе была строгая диета, но больше половины команды живёт с жёнами и детьми, там уже сами по себе. Я за собой следил», — приводит слова Фольмера Sport24.