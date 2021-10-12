Англия не сумела обыграть Венгрию в матче отборочного турнира ЧМ-2022

В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе I сборная Англии не сумела на собственном поле обыграть команду Венгрии. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.



На 24-й минуте игры счёт с пенальти открыл Роланд Шаллаи. 13 минут спустя Англия усилиями Джона Стоунза восстановила статус-кво, однако на большее их не хватило. Тот же Стоун мог и вырывать победу для британской сборной, однако второй свой момент реализовать не сумел.



В параллельном матче группы Сан-Марино разгромно уступил Андорре — 0:3. Встреча Албании и Польши была прервана из-за беспорядка на трибунах.



Англия в семи матчах набрала 20 очков, что позволяет ей возглавлять турнирную таблицу группы I.