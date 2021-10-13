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Александар Драгович: Салах всегда боялся, что я сломаю ему ногу

Александар Драгович: Салах всегда боялся, что я сломаю ему ногу
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Австрийский защитник Александар Драгович поделился воспоминаниями о выступлении в швейцарском «Базеле» вместе с египетским форвардом Мохамедом Салахом.

«Я отлично подготовил его ко всему! Мы часто отрабатывали подкаты вместе. Салах всегда боялся, что я сломаю ему ногу. Я подготовил его к жёсткому английскому футболу. Он может поразить любого соперника своей скоростью. Но в то время у него были сложности с реализацией моментов. Благодаря усердному труду он добился прогресса в этом отношении. Мо — прекрасный человек, он никогда не зазнается», — цитирует Драговича Goal.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах провёл 7 матчей за «Ливерпуль», забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Видео гола Салаха в матче с «Манчестер Сити»:

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