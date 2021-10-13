Джеймс Милнер оценил результаты «Ливерпуля» на старте сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер оценил выступление команды на старте сезона. В турнирной таблице английской Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа занимают второе место после семи туров.

«Думаю, старт получился уверенным. Мы понимаем, что временами могли играть лучше, где-то потеряли очки, но в целом заложили основу, от которой будем отталкиваться. Начало сезона всегда получается непростым: ты проводишь несколько матчей, потом наступает перерыв на игры сборных, потом это повторяется. Тяжело набрать ритм. Игроки уезжают в сборные, где им приходится выступать в других схемах. В целом старт вышел неплохим, но мы знаем, что можем играть лучше. Мы во многом можем прибавить, это радует», — цитирует Милнера официальный сайт клуба.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

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