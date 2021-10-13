Агент Лукаку: «Интер» всё ещё в сердце Ромелу

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, сообщил, что бельгийский форвард по-прежнему следит за выступлениями «Интера».



«Интер» всё ещё в его сердце. Люди могут говорить, что хотят, но это факт. Как профессионал он должен обращать внимание на разные аспекты, важные для его карьеры, а не только на свои чувства. Ромелу счастлив в Лондоне, он сосредоточен на новом проекте, но по-прежнему с большой любовью следит за «Интером» и его выступлениями», — приводит слова Пасторелло Calciomercato.com.



В августе 2021 года Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера». Ранее бельгиец выступал за лондонский клуб с 2011 года. Однако Лукаку не сумел пробиться в основной состав, поэтому играл в аренде за «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон», а в 2014 году стал игроком «ирисок» на постоянной основе.

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