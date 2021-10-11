Лукаку рассказал, что дважды мог вернуться в «Челси»

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, что дважды имел возможность вернуться в лондонский клуб.
«У меня было две возможности вернуться – в 2016 и 2017 году. Однако по разным причинам этого не произошло. В конце концов, я вернулся, потому что настало подходящее время, я в подходящем возраст, у команды всё хорошо и есть условия для успеха.
Я стал гораздо спокойнее. Я повзрослел с тех пор, как стал отцом. После победы в чемпионате Италии я понял, что нужно делать, чтобы добиться успеха, это очень помогло мне. За последние три года я смог построить базис, который смогу использовать в будущем.
Я хорошо сейчас себя чувствую. Я очень рад возможности вернуться. Мы прекрасно начали сезон. Мои товарищи по команде очень упростили мне жизнь, а тренер проделывает отличную работу. Мы хорошо играем, но всегда ищем новый вызов», — цитирует Лукаку официальный сайт «Челси».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ромелу провёл 6 матчей и забил 3 гола.
В августе 2021 года Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера». Ранее бельгиец выступал за лондонский клуб с 2011 года. Однако Лукаку не сумел пробиться в основной состав, поэтому играл в аренде за «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон», а в 2014 году стал игроком «ирисок» на постоянной основе.
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 11 октября 2021
-
20:26
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:15
-
20:00
-
19:56
-
19:56
-
19:48
-
19:41
-
19:35
-
19:28
-
19:22
-
19:13
-
19:10
-
18:50
-
18:45
-
18:32
-
18:17
-
18:13
-
18:08
-
17:53
-
17:47
-
17:34
-
17:31
-
17:20
-
17:13
-
16:58
-
16:34
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
15:59
-
15:58
-
15:37