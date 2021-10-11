Лукаку рассказал, что дважды мог вернуться в «Челси»

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, что дважды имел возможность вернуться в лондонский клуб.



«У меня было две возможности вернуться – в 2016 и 2017 году. Однако по разным причинам этого не произошло. В конце концов, я вернулся, потому что настало подходящее время, я в подходящем возраст, у команды всё хорошо и есть условия для успеха.



Я стал гораздо спокойнее. Я повзрослел с тех пор, как стал отцом. После победы в чемпионате Италии я понял, что нужно делать, чтобы добиться успеха, это очень помогло мне. За последние три года я смог построить базис, который смогу использовать в будущем.



Я хорошо сейчас себя чувствую. Я очень рад возможности вернуться. Мы прекрасно начали сезон. Мои товарищи по команде очень упростили мне жизнь, а тренер проделывает отличную работу. Мы хорошо играем, но всегда ищем новый вызов», — цитирует Лукаку официальный сайт «Челси».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ромелу провёл 6 матчей и забил 3 гола.

В августе 2021 года Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера». Ранее бельгиец выступал за лондонский клуб с 2011 года. Однако Лукаку не сумел пробиться в основной состав, поэтому играл в аренде за «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон», а в 2014 году стал игроком «ирисок» на постоянной основе.

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