«Нельзя ошибаться против большой команды не из Москвы». Судья Васильев – об отстранении

Судья Станислав Васильев прокомментировал своё пожизненное отстранение от работы в Российской Премьер-Лиге.

«Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьёзные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать», — сказал Васильев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

В начале мая глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, ныне исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги, сообщил, что Васильева временно отстранили от работы на матчах РПЛ. Арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» в матче с «Ахматом». Позже стало известно о пожизненном отстранении арбитра.