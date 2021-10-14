«Нельзя ошибаться против большой команды не из Москвы». Судья Васильев – об отстранении

Судья Станислав Васильев прокомментировал своё пожизненное отстранение от работы в Российской Премьер-Лиге.
«Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьёзные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать», — сказал Васильев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
В начале мая глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, ныне исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги, сообщил, что Васильева временно отстранили от работы на матчах РПЛ. Арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» в матче с «Ахматом». Позже стало известно о пожизненном отстранении арбитра.
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