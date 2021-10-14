«На полиграфе сразу сказали – сознайтесь». За что пожизненно забанили судью Васильева?

В России продолжается тотальная чистка судей. На этот раз арбитр Казарцев может быть пожизненно отстранён от судейства после неназначенного пенальти в ворота ЦСКА. Но сегодня речь пойдёт о другом рефери, впавшем в немилость у Ашота Хачатурянца. Станислав Васильев был изгнан из профессии в июне, но лишь сейчас решился рассказать о подробностях своего отстранения. Далее — эмоциональный монолог экс-судьи практически дословно.

— С момента моего отстранения прошло полгода. Мне непонятно, почему моё имя продолжают поливать грязью. Накинулись на Казарцева, а вспоминают меня. Я вижу, что пишут про судей хейтеры из отряда диванных войск. Ребята, успокойтесь уже! Ну что за безобразие? Как вам не стыдно, а?! У меня наболело, хочу рассказать историю, как меня безосновательно отстранили от судейства.

После игры «Ротор» — «Ахмат», где мной была допущена ошибка, я получил назначение на игру ФНЛ. Как ни в чём не бывало доехал до Воронежа, после чего мне набрал Кашшаи: «Мне позвонили, сказали, что вас надо снять с игры». Думаю: ”Замечательно, приехал в Воронеж, просидел час в гостинице, взял билет на обратный поезд и уехал домой”. Я вообще не понимал, что происходит».

Ошибка

«Да, в матче «Ротора» и «Ахмата» я ошибся, не назначив пенальти в ворота «Ротора». Может, был не до конца сконцентрирован на тот момент — всё-таки это была концовка встречи. Не знаю, почему этот эпизод я воспринял так. В момент падения у меня даже мысли не было ставить на точку. Я воспринял эпизод так: два человека идут к мячу, но ни один из них толком не играет в этот мяч: вступают в единоборство, после чего происходит физический контакт, они оба падают. Для меня это был просто игровой эпизод.

Другой вопрос – позиция, которую я занимал в тот момент, была не идеальной. Да, если смотреть определённой камеры — а их на матчах Премьер-Лиги более десятка — то видно, что защитник не играл в мяч. После матча посмотрели повтор, и мне всё стало очевидно. Но у меня нет объяснения, почему не вмешался видеопомощник. VAR посчитал, что единоборство неочевидное — в таком случае решение остаётся за судьёй. Затем было решение судейского комитета, что это была очевиднейшая ошибка. Но почему мы комплексно не рассматриваем момент? И почему не обсуждаем работу судьи на VAR?»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Полиграф

«Я предполагал, что мне предложат пройти полиграф – так и произошло. Приехал 26 мая. Сразу в начале беседы на полиграфе полиграфолог Людмила сказала: «Сознайтесь, ничего не скрывайте, Ашот Рафаилович — он же всепонимающий и всепрощающий». Она говорила о нём c большим восхищением. Обстановка там нормальная: обычный кабинет, стол, стул, датчики. Не было ощущения, что я на каком-то допросе – сначала беседа, которая длилась час-полтора, потом – беседа уже с датчиками. Вопросов было больше сотни. Я зашёл туда в 10 утра и в четыре часа вечера вышел. Там были небольшие паузы, но в целом весь процесс длился шесть часов.

Вопросы задавали и по быту, но больше гоняли по судейской карьере. Если испытуемый, в данном случае — я, чувствовал, что у того или иного вопроса непонятная формулировка — где ответ может быть и да, и нет — то я мог попросить поменять формулировку. Хотя некоторые вопросы мы формулировали вместе. Я говорил: «Вас же вот это интересует? Так и спрашивайте».

Позже я узнал, что Хачатурянц многих таскает на полиграф: раньше работников «Сбербанк Капитал» (где был гендиректором. — Прим. «Чемпионата»), сейчас — судей. Если бы я не был арбитром – никогда бы не пошёл на полиграф. Это странный способ для выявления лжи, что здесь нормального? Давайте тогда всех без исключения заставим проходить! А то на кого-то гоним, а других не замечаем.

Меня возмутило, что результаты исследования я не получил. Просто через несколько недель заявили, что я отстранён. Я обращался с заявлением к Дюкову, что хочу увидеть результат проверки на полиграфе, но мне ответили, что это можно только ему самому и Хачатурянцу.

Получается, я что, третья сторона, и меня это не касается? Самое интересное, что мне вообще сказали про удаление результатов полиграфа! Под эту дуду можно кого угодно загнать, объявить врагом и расстрелять! Если вы играете в открытую, то почему так происходит?

Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьёзные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать».

Реформа

«Общественности подаётся, что полиграф – супероружие РФС. А на деле этот «лжедетектор лжи» – просто фуфло! Со стороны создана иллюзия, что Хачатурянц борется с коррупцией, а для руководителя полиграф является очень хорошим объяснением своих решений. Допустим, судья прошёл полиграф, и на основании полиграфа его отстранили пожизненно. Или он прошёл полиграф и продолжает работать – всё хорошо. Но вопрос в другом: полиграф не берётся за основу судебных процессов, он очень субъективен. Были эксперименты – с одними и теми же людьми, вопросами и на одном и том же аппарате результат несколько раз был противоположный.

РФС с Хачатурянцем затеяли судейскую реформу, решили поднять имидж арбитров. Получается наоборот — только о судействе все и говорят, и говорят плохо. Если смотреть со стороны, то, наверное, кажется, что изменения есть: дескать, отстраняют «коррупционеров», «идёт чистка». В глазах людей Хачатурянц — герой. Но реформа, например, предполагает изучение английского языка, а кто хотел его учить, давно делал это сам. Эти уроки – пустая трата времени, где почти все судьи не напрягаются во время занятий. Это обычные тесты, как в школе, с множественными вариантами ответов – тыкай в любой, где-то обязательно попадёшь в нужный.

Новые тренировки — тоже полная лажа. Поймите, две тренировки на высоких пульсах и игра за неделю ни к чему хорошему не приводит. Всё это приводит к перегрузам и, как следствие, люди травмируются. Ну и напоследок про чистку судей. За неполные два года Хачатурянц убрал Еськова, Вилкова, Васильева и Волошина. Количественный резерв у них какой-то есть, но качество с новыми людьми только падает. После Хачатурянца в судейском корпусе останется выжженная земля».

Жизнь после судейства

«Меня возмущает поведение хейтеров и вопросы от журналистов, дескать, я «на пять миллионов потяжелел» после того матча – это вообще похоже на спектакль. Мне не нужно понимание, сочувствие. Просто не нужно настолько порочить моё имя. Перемывать кости – низко, врать про взятки – ещё хуже. Даже Хачатурянц говорил про какие-то сигналы. Всё это происходит в одностороннем порядке. Это просто слова, никаких доказательств.

Я закончил с судейской карьерой. Не прошусь обратно. У меня другая жизнь. Да, скучаю по судейству, смотрю футбол. Я знаю – могу судить не хуже тех, кто работает сейчас. Но я перестроился, у меня теперь другая работа. Поэтому хватит поливать меня грязью».