Шварц: игра «Спартака» при Тедеско и Витории изменилась

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Сегодня год с начала моей работы в этом клубе. Рад работать здесь, все люди, которые нас окружают, прекрасные. У нас прекрасный тренерский штаб, мы сделали большой шаг вперёд в развитии, но путь длинный. Нам есть куда расти, где развиваться. Для нас важно хорошо закончить сезон. Я понимаю, что мой контракт истекает в концовке сезона, но о будущем будем говорить позже.
Игра «Спартака» при Тедеско и Витории изменилась. Они добыли три заслуженные победы в последних матчах. Команда в начале сезона играла в четыре защитника, теперь они играют в пять. Для нас важно текущее состояние соперника, насколько мы сможем подобрать к нему ключи, чтобы склонить всё в свою сторону», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Главные события РПЛ в нашем телеграм-канале. Подписывайся.
- 14 октября 2021
-
13:50
-
13:47
-
13:31
-
13:25
-
13:16
-
13:10
-
13:07
-
12:55
-
12:39
-
12:30
-
12:25
-
12:09
-
12:07
-
11:45
-
11:31
-
11:29
-
11:23
-
11:15
-
11:06
-
10:59
-
10:50
-
10:36
-
10:30
-
10:27
-
10:25
-
10:06
-
09:57
-
09:39
-
09:28
-
09:25
-
09:22
-
08:52
-
08:30
-
08:10
-
04:10