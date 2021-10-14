Шварц: игра «Спартака» при Тедеско и Витории изменилась

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Сегодня год с начала моей работы в этом клубе. Рад работать здесь, все люди, которые нас окружают, прекрасные. У нас прекрасный тренерский штаб, мы сделали большой шаг вперёд в развитии, но путь длинный. Нам есть куда расти, где развиваться. Для нас важно хорошо закончить сезон. Я понимаю, что мой контракт истекает в концовке сезона, но о будущем будем говорить позже.

Игра «Спартака» при Тедеско и Витории изменилась. Они добыли три заслуженные победы в последних матчах. Команда в начале сезона играла в четыре защитника, теперь они играют в пять. Для нас важно текущее состояние соперника, насколько мы сможем подобрать к нему ключи, чтобы склонить всё в свою сторону», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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