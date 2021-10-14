В РПЛ не видят оснований для переноса матча «Урал» — ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге

В Российской Премьер-Лиге сообщили, что на данный момент не видят оснований для переноса матча 11-го тура «Урал» — ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге.

«Мы на связи с «Уралом», выясняем, насколько эта ситуация может повлиять на проведение матча. Пока никаких оснований для переноса матча нет», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Российской Премьер-Лиги.

Напомним, сегодня, 14 октября, Екатеринбург накрыл сильный смог из-за тлеющего торфяника на юге столицы Урала. В городе частично перекрыто движение, некоторые авиарейсы задержаны. Ожидается, что такая ситуация в Екатеринбурге сохранится до 17 октября.

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА запланирован на 17 октября. Встреча должна пройти в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:00 мск.