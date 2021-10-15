«Барселона» интересуется Аспиликуэтой и Кристенсеном

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Fichajes. По информации источника, каталонский клуб рассчитывает подписать игрока следующим летом, когда защитник может стать свободным агентом. Кроме того, «Барселона» интересуется ещё одним защитником лондонцев Андреасом Кристенсеном.

В сентябре сообщалось, что «Челси» планирует продлить контракт с Аспиликуэтой. Клуб готов предложить испанскому игроку контракт до 2023 года с возможностью дальнейшего продления ещё на один сезон.

Аспиликуэта перешёл в «Челси» в 2012 году. Ранее он выступал за «Марсель» и «Осасуну». В составе «аристократов» футболист дважды становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Лигу Европы, а также становился победителем Суперкубка УЕФА, Кубка английской лиги и Кубка Англии.

Нынешний контракт Аспиликуэты рассчитан до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 13 млн.