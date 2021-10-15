Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» интересуется Аспиликуэтой и Кристенсеном

«Барселона» интересуется Аспиликуэтой и Кристенсеном
Комментарии

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Fichajes. По информации источника, каталонский клуб рассчитывает подписать игрока следующим летом, когда защитник может стать свободным агентом. Кроме того, «Барселона» интересуется ещё одним защитником лондонцев Андреасом Кристенсеном.

В сентябре сообщалось, что «Челси» планирует продлить контракт с Аспиликуэтой. Клуб готов предложить испанскому игроку контракт до 2023 года с возможностью дальнейшего продления ещё на один сезон.

Аспиликуэта перешёл в «Челси» в 2012 году. Ранее он выступал за «Марсель» и «Осасуну». В составе «аристократов» футболист дважды становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Лигу Европы, а также становился победителем Суперкубка УЕФА, Кубка английской лиги и Кубка Англии.

Нынешний контракт Аспиликуэты рассчитан до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 13 млн.

Новость по теме
Сесар Аспиликуэта высказался о спорном голе Мбаппе в финале Лиги наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021