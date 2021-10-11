Сесар Аспиликуэта высказался о спорном голе Мбаппе в финале Лиги наций

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта прокомментировал спорный гол нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги наций. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился победой французов со счётом 2:1.
«Арбитр должен принимать решения, и они должны делать это по собственной инициативе и идти к монитору. Офсайд ясен, но он думает, что у Эрика есть варианты игры. Решение принимает VAR, и это то, что мне трудно понять. На данный момент решение принято, нет пути назад, и команда вышла вперёд, у нас были шансы на ничью, но их вратарь сделал хорошие сейвы», — приводит слова Аспиликуэты Mundo Deportivo.
В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).
Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый трофей завоевала сборная Португалии.
- 11 октября 2021
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